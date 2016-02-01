У Порошенко назвали эпицентры боевых действий на Донбассе: карта зоны АТО

Силовики неоднократно открывали ответный огонь.
Обстановка в зоне проведения АТО на Донбассе остается неспокойной. Противник продолжает активно обстреливать позиции сил АТО, в том числе – из тяжелого вооружения. Эпицентром боевых действий были окрестности Горловки и Донецка. Силовики неоднократно открывали ответный огонь.
Об этом на брифинге рассказал спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.
На Донецком направлении обстановка продолжает накаляться. В окрестностях Горловки противник неоднократно обстреливал украинские позиции из 82-мм и 120-мм минометов, а также БМП.
Кроме этого, впервые после долгого перерыва под огонь вражеских минометов попали украинские позиции на второй линии обороны. Это также произошло к северу от Горловки.
Эпицентром боевых действий вчера также были передовые позиции сил АТО восточнее Новгородского, где противник вел огонь практически круглосуточно, и часто использовал минометы и бронетехнику.
Несколько спокойнее были прошедшие сутки в районе Донецкого аэропорта. Там интенсивность вражеского огня была немного иже, и тяжелое вооружение не применялось.
Относительно тихо вчера было лишь на Светлодарской дуге – вблизи Троицкого и Луганского вчера произошло несколько провокаций НВФ с применением стрелкового оружия.
На Мариупольском направлении враг неоднократно обстреливал из минометов украинские позиции в Красногоровке.
В Марьинке произошла серия прицельных обстрелов боевиков, которые вели огонь из автоматов, оборудованных подствольными гранатометами. В Старогнатовке также состоялся минометный обстрел.
На Луганском направлении противник применил 120-мм миномет вблизи станицы Луганской.
По информации Лысенко, за прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.
Ранее в штабе АТО отмечали, что за прошедшие сутки враг продолжает нарушать "тишину" на Донбассе: 53 раза применял запрещенное вооружение