У Порошенко назвали эпицентры боевых действий на Донбассе: карта зоны АТО

Обстановка в зоне проведения АТО на Донбассе остается неспокойной. Противник продолжает активно обстреливать позиции сил АТО, в том числе – из тяжелого вооружения. Эпицентром боевых действий были окрестности Горловки и Донецка. Силовики неоднократно открывали ответный огонь.

Об этом на брифинге рассказал спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

На Донецком направлении обстановка продолжает накаляться. В окрестностях Горловки противник неоднократно обстреливал украинские позиции из 82-мм и 120-мм минометов, а также БМП.

Кроме этого, впервые после долгого перерыва под огонь вражеских минометов попали украинские позиции на второй линии обороны. Это также произошло к северу от Горловки.

Эпицентром боевых действий вчера также были передовые позиции сил АТО восточнее Новгородского, где противник вел огонь практически круглосуточно, и часто использовал минометы и бронетехнику.

Несколько спокойнее были прошедшие сутки в районе Донецкого аэропорта. Там интенсивность вражеского огня была немного иже, и тяжелое вооружение не применялось.

Относительно тихо вчера было лишь на Светлодарской дуге – вблизи Троицкого и Луганского вчера произошло несколько провокаций НВФ с применением стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении враг неоднократно обстреливал из минометов украинские позиции в Красногоровке.

В Марьинке произошла серия прицельных обстрелов боевиков, которые вели огонь из автоматов, оборудованных подствольными гранатометами. В Старогнатовке также состоялся минометный обстрел.

На Луганском направлении противник применил 120-мм миномет вблизи станицы Луганской.

По информации Лысенко, за прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.

Ранее в штабе АТО отмечали, что за прошедшие сутки враг продолжает нарушать "тишину" на Донбассе: 53 раза применял запрещенное вооружение