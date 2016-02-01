Журналист рассказал, как камера ОБСЕ "сливает" боевикам позиции наших морпехов в Широкино

Вышка с камерой ОБСЕ, установленная в Широкино Донецкой области для фиксации нарушения Минских соглашений, находится в тылу украинских морпехов. Ее ТТХ позволяют и днем, и ночью видеть перемещения украинских солдат.

Об этом журналист Андрей Цаплиенко сообщает на своей странице в Facebook.

По его словам, наши военные — как на ладони. Она может даже рассмотреть их лица. "Но увидеть сепарские танчики и "минометки" электронный глаз не может. Не достает — до них три с половиной тысячи метров. Ничего секретного для "сепаров", поверьте, в этих сведениях нет: ведь видеосигнал поступает в Киев, в Мариуполь…и в Донецк. Именно там находится непосредственный "супервайзер" этого реалити-шоу", — пишет журналист.

"Когда главу миссии Александра Хуга в день торжественной установки белой вышки спросили, может ли он гарантировать, что видео с камеры наблюдения не попадет к боевикам, ответ был отрицательный. И в первый же обстрел наших позиций со стороны путинистов, — который длился два часа, — камера чудесным образом выключилась", — рассказывает Цаплиенко.

"Потом, правда, были объяснения, что видео все-таки есть и что "вскоре мы его покажем". До сих пор ждем!", — иронизирует журналист. А на вопрос, почему с "той" стороны нет такой камеры, в ОБСЕ простодушно объяснили нашим военным, что ДНР не разрешает ставить.

"Это уже не просто унижение, а реальная угроза безопасности", — делает вывод Цаплиенко.

Напомним, днем ранее против сил АТО в Широкино боевики применили зенитную установку.