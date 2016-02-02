В штабе АТО назвали "горячие точки" Донбасса

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики нарушали "режим тишины", 56 раз обстреляв из разного оружия позиции украинских силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что самой напряженной ситуация была неподалеку Горловки и в пригородах Донецка.

"Противник применил гранатометы и крупнокалиберные пулеметы по нашим опорным пунктам в Опытном, Авдеевке, Марьинке и шахте Бутовка. В районе Песков враг вел огонь из минометов", — отметили военные.

Кроме того, по их данным, недалеко от Горловки злоумышленники, используя также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, все чаще открывали огонь по силам АТО из минометов.

"Так, наши опорные пункты в Зайцево и Майорске шесть раз были обстреляны из минометов калибром 120-мм, запрещенных Минскими договоренностями", — добавили в штабе проходящей на Донбассе спецоперации.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке украинского государства может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Видео: Військове телебачення України