Обозреватель рассказал о санкционной ловушке Запада для России

Россия, которая не намерена выполнять Минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе, будет продолжать оставаться под действием санкций Запада.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

"США расширили на пять лиц список Магнитского. В санкционный список попали еще пять высокопоставленных российских чиновников того времени", — пишет политический эксперт.

"Из Берлина — без сенсаций. Меркель не видит оснований для снятия санкций с России. Наоборот, санкции могут (и будут) быть продлены и даже расширены, если (пока) Россия не будет выполнять (не выполнит) Минские соглашения в полном объеме. Санкционная ловушка действует", — подчеркнул обозреватель.

Он также напомнил, что на следующий неделе в Париже соберутся руководители МИДов "нормандской четверки" по Минскому процессу.

"На "Газпром" все подают в суд. Италия, Польша — за цену на газ, за невыполненные обязательства. Украина — подала документы в ЕС против строительства "Северного потока".

Первый экспериментальный контейнерный поезд, который вышел из Украины по Шелковому Пути в обход России, достиг своей конечной точки. Поздравляем.

Цена на нефть начала снова движение вниз. Сейчас бочка Брента стоит 33,77 долл.", — кратко пересказал экономические новости политолог.

Напомним, ранее обозреватель рассказал, как Украина и Иран будут вытеснять Россию с мировых рынков.