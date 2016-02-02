Берлин курс не меняет: о чем договорились Порошенко и Меркель

В ходе визита в Берлин Петр Порошенко получил заверения в неизменности поддержки Украины со стороны ЕС как политической, так и финансовой, и готовности ждать выполнения Минских соглашений от обеих сторон.

Показательно активизировавшийся с подачи Кремля в январе минский процесс вновь поставлен на паузу. "Решительные" действия российской стороны по урегулированию на востоке Украины на прошлой неделе были бесповоротно дезавуированы "планом Грызлова", представленным в Минске, заявлениями Сергея Лаврова о том, как следует читать Будапештский меморандум, и рассуждениями самого Владмира Путина о необоснованности передачи Украине Донбасса. И новый представитель РФ в трехсторонней контактной группе, и руководство России четко дали понять, что возобновление мира на Донбассе если и произойдет, то исключительно по кремлевскому сценарию, а вопрос Крыма и вовсе не должен подниматься.

Демонстрация Россией "мирных намерений" в столь ограниченном объеме не убедила Запад. И в европейских столицах, и в Вашингтоне не питают иллюзий по поводу того, как соблюдаются минские договоренности Кремлем и кто ответственен за невыполнение первоочередного их пункта — прекращения огня. Ангела Меркель вновь констатировала отсутствие оснований для отмены санкций против России, поскольку Минские соглашения не реализованы. Как минимум до лета ограничения будут действовать. О возможности их усиления в ЕС не заикаются, да и Путин вряд ли готов дразнить европейцев и выяснять запас их терпения опытным путем.

Хотя Запад регулярно говорит о возможности отмены санкций в случае выполнения Россией своих обязательств по минским договоренностям, Путин предпочитает действовать иначе — через шантаж, торги и банальную подмену объекта переговоров. И если пока не получилось уговорить ЕС "забыть" об Украине в обмен на урегулирование в Сирии, то это вовсе не значит, что попытки в этом направлении не будут продолжены. К примеру, глава британского МИДа Филипп Хаммонд уверен, что Путин целенаправленно работает на разжигание войны в Сирии. Да и потенциальная реакция турецких ВВС на залеты российских бомбардировщиков в воздушное пространство Турции может стать новым очагом напряженности и темой для обсуждения на высшем уровне.

Санкционная удавка заметно беспокоит хозяина Кремля, и попытки ее ослабить предпринимаются с каждым днем все более настойчиво. Россия уже полтора года живет в условиях нарастающего экономического шторма, с объяснением причин которого пропагандистская машина еще справляется, но ей уже не под силу заставить россиян не замечать его последствия. Поэтому на отмену санкций будут направлены не только усилия мощного российского лобби в странах Западной Европы, но и весь арсенал апробированных в Украине технологий гибридной войны. На информационном поле сражение идет полным ходом, как минимум в Германии уже смогли убедиться в талантах российских мастеров создания иной реальности. Впрочем, с западной стороны по реноме Путина в последнее время тоже изрядно прошлись информационным прицельным огнем, чем обозначили перспективы затеянной им игры.

В Берлине Порошенко вновь заверили в готовности Запада помогать Украине деньгами. Ожидаемый в ближайшее время очередной транш кредита МВФ и дополнительное финансирование от ЕС помогут стабилизировать национальную валюту и удержать экономическую ситуацию. Говорили и о необходимых реформах. В первую очередь об утверждении полного пакета законов для получения Украиной безвизового режима. Правда, сроки не установили. С учетом того, как работает коалиция, не исключено, что необходимые законы будут приняты нескоро. Как известно, законопроект с поправкой о введении электронного декларирования депутаты, как ни старались, не смогли даже в повестку дня внести. Впрочем, с отменой виз для украинцев в Евросоюзе вряд ли будут торопиться, особенно учитывая нынешние проблемы с мигрантами, из-за которых некоторые члены ЕС "закрываются" от соседей. К тому же в Брюсселе продолжают ждать от Киева других реформ и убедительных результатов борьбы с коррупцией.

Встреча Порошенко с Меркель в Берлине стала своего рода сверкой часов перед новым переговорным раундом по урегулированию на Донбассе. Сейчас процесс зашел в тупик, а результаты встреч переговорщиков высокого ранга и специальных представителей лидеров ЕС, судя по отсутствию оптимистических оценок, не дали результатов. К тому же ситуация на Донбассе в последнее время заметно обострилась. В качестве первого шага России к урегулированию и Украина, и Запад готовы рассматривать только длительный период прекращения огня на Донбассе, обеспечивать который в Кремле пока не планируют. На следующей неделе в "нормандском формате" встретятся главы МИД, да и во время Мюнхенской конференции по безопасности украинский вопрос будет не последним в повестке дня. Впрочем, в столице Баварии отбиваться от союзников Украины будет не Путин, а Дмитрий Медведев, который вряд ли отступит от "генеральной линии".

фото: president.gov.ua