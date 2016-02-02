Луценко поссорился с Лещенко из-за формирования нового Кабмина

Народные депутаты от фракции "Блока Петра Порошенко" Юрий Луценко и Сергей Лещенко поссорились в Верховной Раде из-за того, что Лещенко обнародовал информацию о кандидатах в правительство от БПП. позже глава фракции прокомментировал планы относительно обновления Кабмина.

Об этом сообщает общественное движение "Чесно" на своей странице в Facebook.

Как пишет движение, Лещенко прокомментировал, с чего началась эта ссора.

"Все началось с претензий Луценко в мой адрес за то, что я обнародовал список кандидатов в правительство от БПП. Я ответил, что никакого решения не разглашать эту информацию фракция не принимала. Более того, в конце фракции сам Луценко сказал, что эти фамилии можно артикулировать в прессе как позицию фракции БПП на переговорах с другими участниками коалиции", — заявил депутат.

Кроме того, по словам Лещенко, Луценко возмутился, что его оппонент заявил, что фракция БПП требует отставки главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова.

"Я ответил, что отставки Авакова требую я и озвучивал такое предложение на фракции, на что вчера Луценко ответил, что вопрос отставки может рассматриваться по итогам отчета правительства. Завершилось все тем, что Луценко обвинил меня в некомандной игре, а я его — в том, что фракция не борется с коррупционерами, а награждает их должностями", — добавил Лещенко.

Позже Луценко прокомментировал планы относительно формирования нового Кабмина, пишет Интерфакс-Украина.

Политик заявил, что склоняется к тому, чтобы отправить правительство в отставку и предложить сформировать новый Кабинет министров действующему премьеру Арсению Яценюку.

В то же время, он не исключил вариантов того, что новое правительство будет формировать не Яценюк, пишет издание.

"Или же вы отправляете в отставку все правительство во главе с премьер-министром и потом Яценюк может сформировать новое правительство, а может и не Яценюк формировать новое правительство. Второй вариант — точечный вариант правительства: кого-то отправляют в отставку, кого-то назначают. Я все больше склоняюсь ко второму варианту – необходимо очистить поле и отправить в отставку правительство и предложить господину Яценюку создать новое (правительство – ред.)", — сказал Луценко.

Политик также заявил, что если действующий премьер сформирует правительство, которое "удовлетворяет видение большинства по сотрудничеству в парламенте" — это будет только плюс.

"Это означает политическую стабильность и обновление правительства", — отметил глава фракции БПП.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", какие ротации возможны в правительстве и почему, грозит ли всему Кабмину отставка, а также каковы риски для нынешнего премьер-министра.