Эксперт объяснил, чем путинская Россия похожа на нацистскую Германию

Для восстановления межнационального согласия между Украиной и Россией, россияне должны покаяться за преступления режима президента РФ Владимира Путина против нашей страны, как после Второй мировой войны это сделали немцы, покаявшиеся за преступления гитлеровского нацизма.

Об этом политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, экс-нардеп Тарас Чорновил рассказал на чате в "Главреде".

"В России развился абсолютно реальный фашизм, точнее — нацизм гитлеровского образца. А нацизм не может охватывать только властную верхушку, он — это "вдохновленная ​​поддержка широких народных масс с максимальным задействованием каждого индивидуума в процесс создания диктаторского и агрессивного государства", — считает политический эксперт.

"В 1943-м или 1944 году Илья Эренбург написал о другом таком же народе: "В Германии некому сдаваться в плен". Жестоко, но в чем-то он был прав. Другое дело, что искупление, которое когда-то должно наступить для россиян, наверное, будет не таким, какое немцам принесла Красная Армия: десятки или сотни тысяч изнасилованных и замученных женщин, проколотые штыками младенцы, массовые расстрелы любых ребят с еще совсем раннего возраста, сплошные разрушения, а затем вывоз в СССР всего ценного, что не разбомбили, и установление на 40 лет кровавого коммунистического режима в ГДР", — заметил политолог.

"Россияне за свое преступление, преступление не только Путина, а всего народа, такую цену платить не будут. Наверное, когда-то для того будущего расколотого на множество частей (почему-то весьма охотно в это верю) "Рашистана" будет открываться новый "план Маршала" вместо тотальных репараций... Но немцы, чтобы получить право на достойную жизнь без клейма позора за преступления нацизма, должны были пройти этап раскаяния", — резюмировал эксперт.

Напомним, ранее Чорновил заявил, что Россия живет имперскими амбициями и никак не может признать, что она — страна третьего мира.

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