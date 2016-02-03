В штабе АТО подсчитали, сколько раз за сутки боевики нарушали "тишину"

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики нарушали "режим тишины", 55 раз обстреляв из разного оружия позиции украинских силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что на востоке нашей страны террористы все чаще открывают огонь из минометов.

"В окрестностях Донецка по нашим опорным пунктам в Песках, Опытном и Авдеевке, кроме гранатометов и стрелкового оружия, противник вел огонь из минометов калибром 82-мм", — отметили военнослужащие.

Кроме того, под Марьинкой работал вражеский снайпер. "С наступлением сумерек противник возобновил интенсивные обстрелы наших позиций в Майорске и Зайцево", — добавили силовики. По их данным, там враг применил гранатометы и минометы калибром 120-мм.

"Недалеко от Красногоровки оккупанты вели огонь по нашим укреплениям из минометов и крупнокалиберных пулеметов", — подчеркнули в штабе проходящей на Донбассе спецоперации.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке украинского государства может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Видео: Військове телебачення України