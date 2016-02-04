Эксперт о будущем Донбасса: есть угроза, что станет плацдармом для ползучей агрессии

Решение о судьбе Донбасса Украина должна принимать не раньше, чем через 3 года, после того как там прозвучит последний выстрел.

Об этом политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, экс-нардеп Тарас Чорновил рассказал на чате в "Главреде".

"Насильно мил не будешь, — напомнил политический эксперт. — Я не знаю, какой должна быть будущая судьба Донбасса, но убежден, что решение об этом можно будет принимать только через некоторое время после окончательного завершения любых боевых действий".

По его мнению, в реинтегрированном в состав Украины Донбассе можно будет провести соответствующий опрос и после этого провести общенациональный референдум (только на нем могут приниматься решения об изменении территории государства) с призывом от всех основных политических сил дать возможность Донбассу окончательно уйти в свободное плавание, если местное население это поддержит.

"Или, если конфликт будет заморожен за несколько лет, когда станет ясно, что реинтеграция уже невозможна, то на общенациональном уровне тоже можно будет принимать подобные решения. Но важно, что ничего подобного нельзя делать, пока там активно действуют российские войска и есть угроза, что такой сепаратистский Донбасс будет только лишь плацдармом для дальнейшей ползучей агрессии и дестабилизации", — заметил политолог.

"Кроме того, это должно быть решение не одного лишь Донбасса, а всей Украины. Хотя перед этим мы, действительно, должны получить результаты опроса местного населения. Сегодня вообще говорить о будущей судьбе Донбасса еще рано. Такие решения можно принимать не раньше, чем через три года после того, как прозвучит последний выстрел", — резюмировал эксперт.

Напомним, ранее Чорновил заметил об оккупированном Донбассе: Путин никогда не хотел получить такой чирей.

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