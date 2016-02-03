На Донбассе боевики нарушали "тишину", ранены два силовика: карта зоны АТО

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе террористы нарушали "режим тишины", в результате боевых действий ранены два силовика.

Об этом на брифинге сообщил спикер Администрации Президента по вопросам спецоперации полковник Андрей Лысенко, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время он уточнил, что на востоке нашей страны боевики открывали огонь из разного оружия.

"На Донецком направлении неспокойная обстановка сохраняется по всему фронту. Противник продолжает активно использовать минометы, по нашим позициям было выпущено более 250 мин", — отметил военнослужащий.

Наиболее сложная обстановка сохраняется в Зайцево (находится под Горловкой — ред.). "Вчера (2 февраля — ред.) там произошла серия вражеских обстрелов с использованием 120-мм минометов. Еще один минометный обстрел зафиксирован в Майорске", — добавил полковник.

По его данным, в районе донецкого аэропорта обстановка обострилась. "В Опытном и Песках противник активно вел огонь из стрелкового оружия, гранатометов и минометов. В Авдеевке произошел один минометный обстрел со стороны бандитов", — подчеркнул Лысенко.

Между тем на Мариупольском направлении продолжаются враждебные обстрелы в Красногоровке, в частности, враг трижды использовал минометы. "Еще несколько провокаций противника произошло на других участках фронта", — сообщил спикер.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке украинского государства может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Карта: mediarnbo.org