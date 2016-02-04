В разведке объяснили, зачем Захарченко зачистил "мэров" Горловки и Ясиноватой

Главарь никем не признанной "Донецкой народной республики" Александр Захарченко осуществляет политические зачистки и приводит к власти своих соратников.

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Согласно указу Захарченко от 27 января, от выполнения обязанностей отстранены "мэры" Ясиноватой — Юрий Яненко и Горловки — Роман Храменков, а на их место назначены Павел Губарев и Станислав Кима соответственно.

С целью подтверждения "легитимности" назначения новых "мэров" в Ясиноватой на митинг прибыл Захарченко, который во время выступления подтвердил свое решение и отметил, что несогласные с его выбором граждане будут жестко наказаны.

Такие действия оккупантов все чаще вызывают недовольство местного населения. Назначение новых "городских голов" вызвало волну возмущения и имеет тенденцию к перерастанию в акции массового неповиновения.

Видео про Пашу в Ясиноватой. Жалко парня, погнали ссаными тряпками Опубліковано Хроники ДНР 2 лютого 2016 р.

Напомним, рокировка в руководящей верхушке ДНР подтолкнула жителей Ясиноватой выйти на митинг под стены горисполкома. Недовольные назначением одиозного Павла Губарева "мэром" люди начали стихийную акцию протеста, позже толпу разогнали вооруженные люди.