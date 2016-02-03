"Правый сектор" требует от Матиоса извинений: назвал добровольцев вооруженными бандитами

Представители ДУК "Правый сектор" считают, что главный военный прокурор Анатолий Матиос должен извиниться или уйти в отставку за обвинение бойцов добровольческого батальона в причастности к незаконному вооруженному формированию.

Об этом заявили представитель ДУК "Правый сектор" Алексей Бык, члены провода ДУК "Правый сектор" Андрей Стемпицкий и Дана Камлюк, сообщает УНИАН.

"Заявление военного прокурора оскорбительно для всех бойцов "Правого сектора", которые прошли войну, которые до сих пор не могут получить статус участников боевых действий. Он фактически назвал их незаконным вооруженным формированием, вооруженными бандитами", - сказал Бык.

По словам Стемпицкого, своими высказываниями Матиос "фактически сделал посыл, чтобы сформировать общественное мнение, что "Правый сектор" является бандитами, чтобы потом расправиться с нами".

Темпицкий отметил, что ДУК "Правый сектор" не отказывался от переговоров по легализации, но то, что эти переговоры не дали должного результата, не является виной бойцов "Правого сектора".

"Мы легальны, какой-то другой легализации не нужно. Прежде всего, мы легальны в глазах людей, в том числе тех, которые нам помогают", — отметил он.

По словам Камлюк, высказывания военного прокурора являются необоснованными, поскольку с юридической точки зрения нет ни одного уголовного производства и никому не выдвинуто никаких подозрений.

"Матиос должен после таких своих высказываний на коленях вымаливать прощение у бойцов "Правого сектора" или уйти в отставку", — сказала Камлюк.

В свою очередь, Бык добавил, что "этот человек должен извиниться перед нами, нашими ребятами или признать себя профнепригодным и уйти в отставку".

Продолжая тему, он отметил, что как и раньше, так и сейчас представители государства не стремятся идти на контакт в вопросе легализации батальона и если звучат такие заявления со стороны представителя прокуратуры, то это говорит не о попытке идти на очередной виток переговоров, а о подготовке уничтожения добровольческого батальона.

На вопрос, какой на самом деле имеет статус ДУК "Правый сектор", его представители ответили, что де-юре он является общественным объединением.

Комментируя вопрос, что будут делать добровольцы "Правого сектора", если ситуация в вопросе с легализацией обострится, Темпицкий отметил, "мы будем исходить в зависимости от той ситуации, которую спровоцирует государство". В то же время он не исключил возможности развертывания акций протеста.

Напомним, ранее губернатор Закарпатья Геннадий Москаль обвинил "Правый сектор" в бандитизме: похищали и пытали людей.