В Апелляционном суде решили вернуть дело Корбана в Печерский суд Киева

Рассмотрев представление председателя Печерского районного суда г. Киева относительно изменения подсудности дела Геннадия Корбана из Печерского суда в Днепровский, коллегия судей Апелляционного суда столицы в составе судей Верховец, Ковальской и Кепкал постановила оставить его в Печерском суде.

Присутствующие в зале заседаний встретили решение судей аплодисментами и возгласами "Спасибо!", сообщает УНИАН.

Таким образом, суд признал незаконной передачу дела Корбана из Печерского суда в Днепровский, где, в частности, судья Николай Чаус принял решение об аресте политика и содержании его под стражей.

По словам адвокатов члена президиума политсовета УКРОПа, сегодняшнее решение Апелляционного суда города Киева оставить без рассмотрения представление председателя Печерского райсуда по определению подсудности дела Геннадия Корбана фактически означает, что ходатайство по делу политика должен рассматривать только Печерский суд.

"Мы сейчас можем говорить о том, что подследственность рассмотрения жалоб и ходатайств по делу Корбана определена сейчас за Печерским судом", — сказал журналистам адвокат политика Юрий Сухов. Таким образом, все последующие ходатайства и жалобы сторона защиты будет подавать только в Печерский райсуд.

"Председатель Печерского суда хотел, чтобы это дело слушал Днепровский суд. Представление оставили без удовлетворения, и теперь дело будет возвращено в Печерский суд", — добавил в свою очередь защитник Геннадия Корбана Алексей Шевчук. При этом адвокат отметил, что защита обязательно предоставит соответствующее постановление при рассмотрении апелляции на решение Днепровского райсуда об аресте Геннадия Корбана.

Адвокаты также сообщили, что собираются выяснить, чем руководствовалась коллегия судей Апелляционного суда в составе Дениса Масенко, Валерия Лашевича и Виктора Глиняного, назначая заседание по рассмотрению по сути жалобы защиты Геннадия Корбана на 11.00 3 февраля, ведь коллегию судей предупреждали о назначении другого дела с участием Геннадия Корбана и его адвокатов на то же время.