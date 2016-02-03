Апелляционный суд объявил перерыв по делу Корбана до 8 февраля

Апелляционный суд Киева продолжит рассмотрение апелляции на решение Днепровского районного суда Киева об аресте лидера партии "УКРОП" Геннадия Корбана 8 февраля.

Соответствующее решение приняла коллегия судей Апелляционного суда Киева, передает УНИАН.

Таким образом, в суде по делу Корбана объявлен перерыв до 11.00 8 февраля.

В ходе сегодняшнего заседания коллегия судей Апелляционного суда Киева заслушала аргументы защитников Корбана о незаконности решения судьи Днепровского суда Киева Николая Чауса о взятии под стражу Корбана.

После этого с учетом завершения рабочего дня председательствующий в суде предложил объявить перерыв.

Стороны договорились, что следующее заседание начнется в 11.00 8 февраля.

Ожидается, что на этом заседании будут допрошены свидетели - медицинские работники, которые оказывали медицинскую помощь и лечили Корбана в Киеве.

Напомним, ранее сообщалось, что рассмотрев представление председателя Печерского районного суда г. Киева относительно изменения подсудности дела Корбана из Печерского суда в Днепровский, коллегия судей Апелляционного суда столицы постановила оставить его в Печерском суде.