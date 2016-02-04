Стало известно, сколько раз за сутки в зоне АТО боевики нарушали "тишину"

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики нарушали "режим тишины", 55 раз обстреляв позиции украинских силовиков из разного оружия.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что на востоке нашей страны террористы активизировались по всей линии фронта.

"На Донецком направлении враг из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал укрепления в Майорске, Новгородском, Луганском, Авдеевке, Марьинке, Песках, Опытном и на шахте Бутовка", — отметили военные.

Между тем недалеко от населенных пунктов Кирово и Первомайское наемники применили минометы. "На Мариупольском направлении украинские опорные пункты в районе Гнутово и Ломакино боевики обстреляли из минометов калибром 82 и 120 мм", — добавили в штабе.

Кроме того, по позициям бойцов неподалеку от Ломакино были применены зенитная установка и противотанковый ракетный комплекс. "По военным в Красногоровке враг стрелял из минометов калибром 82-мм", — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее немецкий политолог Иоганн Заячковски заявил, что на востоке Украины боевики самопровозглашенных ДНР и ЛНР не пойдут в атаку по трем причинам. Ознакомиться с данными аналитика можно здесь.

Видео: Військове телебачення України