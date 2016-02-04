Военный эксперт предупредил: боевики перебросили под Горловку гаубицы

Боевики перебросили под временно захваченный город Горловка Донецкой области пять гаубиц (Д-30 и Д-30А).

Об этом нардеп, координатор группы "Информсотивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

В то же время он уточнил, что артиллерия врага прибыла в район станции "Никитовка".

"Гаубицы — на прицепе, расчеты перебрасываются отдельно", — отметил военный эксперт.

По его данным, также восточнее Енакиево зафиксирована бронегруппа террористов: три танка Т-72 и 4 БМП. "Она перебрасывается на северное направление, в сторону Углегорска", — добавил Тымчук.

Напомним, ранее немецкий политолог Иоганн Заячковски заявил, что на востоке Украины боевики самопровозглашенных ДНР и ЛНР не пойдут в атаку по трем причинам. Ознакомиться с данными аналитика можно здесь.