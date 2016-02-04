Боевики ЛНР что-то затевают: с Донбасса гонят десятки грузовиков машин с пехотой

Под видом ротации боевики "Луганской народной республики" начали получать пополнение живой силой с территории Донецкой области.

Об этом нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, из района Санжаровка (Артемовский район Донецкой обл.) в ходе ротации выводятся подразделения боевиков ДНР — фиксируется по 6-7 грузовых автомобилей с живой силой в сутки. Подразделения по неизвестной причине выводятся на территорию ЛНР.

Часть личного состава переброшено в Алчевск (на данный момент здесь расквартировано не менее батальона террористов). Часть — перебрасывается в район Луганска, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что в районе соседнего Стаханова боевики сжимают ударный кулак: гонят бронетехнику и пехоту.