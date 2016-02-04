Тука спрогнозировал, сколько ДНР и ЛНР продержатся без поддержки России

На Донбассе самопровозглашенные ДНР и ЛНР без материальной поддержки Российской Федерации продержатся максимум полгода.

Об этом глава Луганской ОВГА Георгий Тука сообщил в интервью журналу "Новое Время", пишет УНИАН.

В то же время он уточнил, что на захваченных территориях наемники разграбили все, что можно было разграбить.

"Собственных ресурсов там практически нет", — отметил губернатор Луганщины.

При этом Тука сказал, что его больше беспокоит другой вопрос. "Допустим, мир — Донбасс возвращается. Что делать с его уничтоженной инфраструктурой, за чей счет ее восстанавливать?", — подчеркнул собеседник журналистов.

Напомним, ранее Георгий Тука заявил, что процесс мирного урегулирования ситуации на Донбассе может быть сорван из-за агрессии боевиков. Ознакомиться с мнением чиновника можно здесь.