СБУ объявила о подозрении "командующему армией" ЛНР

Служба безопасности Украины объявила подозрение участнику захвата здания СБУ в Луганске и экс-предводителю "ЛНР" Сергею Корсунскому.

Об этом пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская рассказала на своей странице в Facebook.

"Сергею Корсунскому объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 258-3 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", — рассказала она.

Напомним, Корсунского, подозреваемого в причастности к ЛНР, 3 февраля задержали на Полтавщине и доставили в Киев для проведения следственных действий.

В ГПУ уточнили, что сообщение на подозрение было согласовано за ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации)

"Генеральной прокуратурой согласовано сообщение о подозрении гражданину за участие в деятельности террористической организации "ЛНР" по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины, которого 4 февраля 2016 года задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", — говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

Напомним, бывшего ЛНРовца Сергея Корсунского заметили в одном из столичных ресторанов возле метро "Олимпийская". Видео с сообщником боевиков обнародовал координатор проекта "СтопТеррор" Семен Кабакаев.

фото: скриншот