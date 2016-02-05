В штабе АТО подсчитали, сколько раз за сутки боевики обстреляли силовиков

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики 81 раз нарушили "режим тишины", обстреляв позиции украинских силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что на востоке нашей страны террористы открывали огонь из разного оружия.

"Недалеко от Донецка враг применил гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по укреплениям в Марьинке, Авдеевке, Песках, Опытном и на шахте Бутовка", — отметили военные.

Кроме того, Красногоровку он атаковал из миномета, а на Светлодарской дуге из крупнокалиберных пулеметов обстрелял позиции бойцов в Луганском. "Под Горловкой обстрелам подверглись укрепления в Троицком и Верхнеторецком", — добавили в штабе.

По опорным пунктам военнослужащих в Зайцево и Майорске, кроме гранатометов и стрелкового оружия, преступники применили минометы калибром 82 и 120 мм, из этого же вида оружия они открывали огонь по позициям сил АТО в Талаковке (Мариупольское направление).

Напомним, ранее немецкий политолог Иоганн Заячковски заявил, что на востоке Украины боевики самопровозглашенных ДНР и ЛНР не пойдут в атаку по трем причинам. Ознакомиться с данными аналитика можно здесь.

Видео: Військове телебачення України