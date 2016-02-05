Министры передумали уходить, или Какие задачи решил Яценюк?

5 февраля 2016, 19:24

В случае увольнения главный реформатор может так громко хлопнуть дверью, что развалится не только коалиция

Арсений Яценюк

Четверо из пяти министров, подавших в отставку, отозвали свои заявления и выразили готовность продолжить работу над внедрением реформ. Арсений Яценюк добился снятия с повестки дня вопроса о своем увольнении и укрепил позиции в правительстве.

Коллективное стремление министров вернуться на тонущий правительственный корабль спровоцировали последствия отставки главы МЭРТ Айвараса Абромавичуса, которая серьезно обеспокоила западных союзников Украины и кредиторов. Президент, премьер и спикер вынуждены были дружно убеждать послов стран "Большой семерки" в своей приверженности реформаторскому курсу и готовности оперативно "заморозить" начинающийся политический кризис. Послы напомнили руководству Украины о необходимости выполнять взятые перед МВФ обязательства, в противном случае получить от Фонда очередной транш кредита, крайне необходимый для стабилизации экономической ситуации, будет проблематично. Запад не впервые четко дает понять Киеву, что заинтересован в политической стабильности в Украине и не готов спонсировать внеочередные выборы парламента.

После встречи с послами стран G7 Петр Порошенко заявил, что правительство подлежит немедленной перезагрузке, но министры-реформаторы должны в нем остаться. Глубину перезагрузки он не анонсировал, но уже сейчас понятно, что она будет поверхностной. Хотя до отчета правительства в Верховной Раде еще две недели, можно уверенно прогнозировать, что резолюция недоверия Кабмину по его итогам принята не будет. В лучшем случае депутаты заполнят имеющиеся в правительстве на данный момент вакансии — первого вице-премьера, вице-премьера по евроинтеграции, министра экологии. Да и то при условии, что коалицианты смогут договориться по кандидатурам. Учитывая невосприятие Арсением Яценюком некоторых навязываемых с Банковой кадров, таких как Виталий Ковальчук, которого настойчиво предлагают премьеру в качестве "правой руки", говорить об успешности процесса усиления Кабмина новыми профессионалами сложно. Не исключено, что кресло первого вице-премьера будет оставаться вакантным еще долго.

Стоит отметить, что в борьбе за сохранение в премьерском кабинете Яценюк успешно переиграл оппонентов, собиравших голоса за его увольнение. Он смог использовать резонанс от отставки главы МЭРТ в свою пользу. Премьер, который еще вчера рассказывал, что в его правительстве всего три министра от "Народного фронта", на которых он может рассчитывать, сегодня говорит о единой команде и готовности защищать каждого из своих подопечных от посягательств депутатов, стремящихся их уволить. Уговорив "отставников" вернуться, премьер фактически записал их в свою команду, а их потенциальные критики автоматически будут зачисляться в "черный список" противников реформ. Ситуация с министром АПК Алексеем Павленко, которого делегировала в правительство "Самопоміч", особенно пикантна — фракция уже заявила об отказе от министра, воспротивившегося ее политическому решению его отозвать, а отдельные соратники Садового в очередной раз намекают на готовность "Самопомочі" выйти из коалиции.

Нестандартная развязка с возвратом министров позволила Яценюку решить сразу несколько задач. Во-первых, он укрепил свои позиции в правительстве, как когда-то Юлия Тимошенко, превращая выдвиженцев других политических сил в своих союзников. И заявил о готовности встать горой даже за пока еще отказывающегося отозвать свое заявление об отставке Абромавичуса. Во-вторых, намертво закрепил на здании правительства вывеску "Реформаторы", а на парламентариев навесил ярлык тормоза преобразований. Список требований, который вернувшиеся министры озвучили вместе с премьером — невмешательство в политику правительства, одобрение коалицией кабминовских законопроектов, в частности по реформе здравоохранения и для старта большой приватизации, отказ от давления на членов Кабмина и повышение им зарплат — отныне станет для Яценюка священным текстом, к которому он будет апеллировать в споре со своими критиками. Наконец, глава правительства обеспечил сохранение за собой премьерского кабинета на неопределенное время — в случае увольнения главный реформатор может так громко хлопнуть дверью, что развалится не только коалиция.

В борьбе за сохранение во главе правительства и повышение своего влияния Яценюк одержал тактическую победу, но это не снимает существующие разногласия с парламентом и не решает внутренние проблемы коалиции. Он усилил свои позиции накануне кадрового торга, но ему все же придется идти на уступки. Не исключено, что взамен Яценюк потребует гарантий — утверждения парламентом новой программы правительства, которая позволит ему работать еще год. Сейчас он будет действовать исходя из принципа "Требуй невозможного", стремясь как минимум сохранить статус-кво.

 

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