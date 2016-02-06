В штабе АТО назвали "горячие" направления на Донбассе

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики 84 раза нарушили "режим тишины", обстреляв позиции украинских силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что террористы открывали огонь на Донецком и Мариупольском направлениях.

"Враг 14 раз стрелял по нашим опорным пунктам в районе Красногоровки, используя при этом, кроме гранатометов и стрелкового оружия, минометы калибром 82-мм", — отметили военные.

Также обстрелам из гранатометов различных систем подверглись укрепления в Луганском, Марьинке, Песках, Опытном, Новгородском, Троицком и Широкино. "Кроме того, в Опытном противник применил зенитную установку, а в Новгородском — БМП", — добавили в штабе.

"Использование противником минометов калибром 82 и 120 мм по нашим позициям зафиксировано в Талаковке, Гнутово, Авдеевке, Зайцево, Майорске и на шахте Бутовка", — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее немецкий политолог Иоганн Заячковски заявил, что на востоке Украины боевики самопровозглашенных ДНР и ЛНР не пойдут в атаку по трем причинам. Ознакомиться с данными аналитика можно здесь.

Видео: Військове телебачення України