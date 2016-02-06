Разведчики раскрыли, куда боевики Донбасса стянули "запрещенное" вооружение

На востоке Украины боевики стянули под захваченные города Донецк и Горловка Донецкой области запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте ГУ разведки Минобороны Украины.

В то же время в ведомстве уточнили, что там находятся танки и САУ.

"Представителям СММ ОБСЕ предоставлена информация о наличии в районах… (двух населенных пунктов — ред.) запрещенного Минскими договоренностями вооружения", — отметили разведчики.

Напомним, ранее немецкий политолог Иоганн Заячковски заявил, что на востоке Украины боевики самопровозглашенных ДНР и ЛНР не пойдут в атаку по трем причинам. Ознакомиться с данными аналитика можно здесь.