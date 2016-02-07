Абромавичус рассказал о чиновнике, который набивался к нему в замы

Имя человека, который стремился устроиться с "согласия" Администрации президента заместителем министра экономического развития и торговли и контролировать "Нафтогаз" и другие госпредприятия, – Андрей Пасишник.

Об этом в прямом эфире программы ТСН.Тиждень впервые публично заявил министр экономразвития Айварас Абромавичус.

Именно действия этого человека стали "последней каплей", после чего министр заявил о своей отставке, подчеркивая, что не может самостоятельно побороть коррупционную машину.

Абромавичус отметил, что Пасишник является "человеком" Игоря Кононенко, народного депутата и бизнес-партнера президента Украины Петра Порошенко. "Приходил господин Пасишник. То есть его охрана принесла в приемную документы (на прием на работу). Хотя я ему сказал, что я не собираюсь никаких кадровых назначений делать до того, как будет понятно, в каком составе дальше будет двигается Кабинет министров.

Но он дал мне понять СМСками (скрин-шоты сохранены), что его кандидатура где-то одобрена наверху. Я спросил, кто конкретно взял его в свою команду, он назвал Игоря Кононенко. И после этого мне позвонили (из Администрации президента) и сказали, что обязательно в среду нужно вносить эту кандидатуру (на назначение). В итоге я попросил уволить меня с этой должности", – сказал Абромавичус.

Напомним, ранее в Минэкономразвития объяснили, когда Абромавичус сможет вернуться в Кабмин.

Видео: ТСН.