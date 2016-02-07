Шокин раскрыл, когда Россия может выдать Януковича Украине

Экстрадиция из России в Украину бывшего Президента Виктора Януковича может состоятся после завершения военного конфликта в Донецкой и Луганской областях.

Об этом генпрокурор Виктор Шокин сказал в интервью телеканалу "Интер", передают "Українські Новини".

"Да, я верю (что Янукович будет привлечен к ответственности). Как только война закончится, я надеюсь, что мы Януковича получим", — сказал он.

По его словам, дело против Януковича близко к завершению.

Напомним, ранее в ГПУ рассказали о большом провале Украины: украденные "семьей" Януковича активы так и не вернули.