Боевиков ДНР запугали слухами: "киевская хунта" готовит ликвидацию Захарченко

В районе оккупированного боевиками Донецка и в самом городе "министерство госбезопасности" ДНР проводит "фильтрационные мероприятия". К стационарным пунктам пропуска дополнительно развёрнуто 12 мобильных блокпостов, в основном на выезде из города, некоторые усилены бронетехникой.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По слухам, распространяющимся среди боевиков, идет поиск ДРГ украинских войск — якобы "киевская хунта", не желая принимать закон об амнистии террористов, дала приказ ликвидировать верхушку ДНР во главе с Александром Захарченко и провести в Донецке ряд масштабных диверсий.

В Петровском районе Донецка (район улицы Рационализаторов) идентифицировано сводное подразделение российских морских пехотинцев, переодетых в форму боевиков ДНР. Южнее обнаружена бронегруппа (до десяти БМП и МТ-ЛБ), восточнее — танки (6 единиц), добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, по мнению российского политолога Дмитрия Орешкина, Кремль, скорее всего, хочет объединить квази-республики ДНР и ЛНР в одно образование и отстранить от власти главарей Александра Захарченко и Игоря Плотницкого.