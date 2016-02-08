Дело Корбана: свидетелями в зал суда вызвали врачей

В понедельник, 8 февраля, Апелляционный суд Киева продолжил рассмотрение адвокатов лидера партии УКРОП Геннадия Корбана на его арест. На заседание в качестве свидетелей пригласили врачей, которые оказывали помощь политику.

Об этом сообщает пресс-секретарь партии Евгения Кравчук в своем Facebook.

"По ходатайству стороны обвинения должны быть вызваны врачи из Института имени Николая Амосова и Института сердца МЗ, по ходатайству защиты — врачи "скорой", которые оказывали помощь политику во время 30-часового процесса в Днепровском райсуде Киева и в ИВС СБУ в конце января, когда ему стало плохо", — говорится в сообщении.

Кравчук также отметила, что показания будут давать и врачи из Днепропетровска, которые обследовали Корбана во время домашнего ареста.

"Информация врачей поможет установить, мог ли политик по состоянию здоровья участвовать в судебном процессе под председательством судьи Николая Чауса, который закончился его арестом, или он все-таки должен был находиться и больницы", — пишет Кравчук.

Пресс-секретать также подчеркнула, что особую важность представляет собой заключение судмедэкспертизы, которая будет главным источником доказательств при рассмотрении жалобы стороны защиты.

"Однако главная интрига - это заключение судебно-медицинской экспертизы, который адвокаты называют главным источником доказательств при рассмотрении апелляции. Она была начата по требованию прокуратуры, однако процесс настолько тайный, что на прошлое заседание, 3 февраля, адвокаты не знали не только ее результатов, но и завершена ли она", — написала Кравчук.

УВАГАЗавтра, об 11.00, в Апеляційному суді Києва на Солом’янській 2-А продовжиться розгляд скарг адвокатів на арешт Ген... Опубликовано Yevheniya Kravchuk 7 февраля 2016 г.

Как известно, украинский бизнесмен и бывший глава Днепропетровской ОГА Игорь Коломойский сделал официальное заявление по делу Геннадия Корбана и требует от власти немедленно прекратить политические репрессии против десятков людей и обеспечить большой общественный компромисс.

Напомним, 31 октября 2015 года в Днепропетровске СБУ задержала Геннадия Корбана, также правоохранители провели обыски в офисах партии УКРОП и жилищах членов политсилы, в том числе и ее лидера. Узнать больше о деле политика можно здесь.