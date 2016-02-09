Политолог о зачистке главарей ДНР и ЛНР: Украина будет наблюдать, как боевики мочат друг друга

Кремль говорит с главарями самопровозглашенных "республик" ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким языком экономического диктата, однако опасается их сопротивления.

Об этом заявил российский политолог Дмитрий Орешкин специально для "Апострофа".

"Кремль хочет надавить на главарей боевиков, однако опасается их сопротивления. Силовая зачистка по физическому устранению неугодных станет очередной войной на Донбассе. Правда, она уже будет проходить только внутри так называемых ДНР и ЛНР. Сейчас трудно говорить о сроках подобного развития событий, но они вполне возможны. В таком случае в выигрыше будет Украина, которая будет стоять в стороне и смотреть, как боевики мочат друг друга на Донбассе. Так что Россия не хочет доводить ситуацию до такого состояния.

Поэтому сейчас Кремль говорит с главарями самопровозглашенных "республик" языком экономического диктата. Он в буквальном смысле шантажирует их: "Если вы не сделаете то и то, мы перекроем поток денежных средств".

Сейчас Москва настроена на мирный диалог с так называемыми "республиками". Я уверен, что планы по силовому устранению Плотницкого и Захарченко у Москвы есть, но я сомневаюсь в том, есть ли у нее ресурсы для реализации этих планов.

Получается, что руководство России попало на Донбассе в собственный капкан, поставив во главе "республик" гопников с оружием. Теперь последние будут легитимизировать сами себя, воздвигать себя в ранг важных вождей и высасывать ресурсы из РФ, что опять же не на руку Кремлю.

Нынешние главари так называемых ДНР и ЛНР живут по логике военного сословия. Их власть опирается на винтовку. Поэтому ни Захарченко, ни Плотницкий ни за что не откажутся от персонального руководства войсками. Потому что только войска обеспечивают их пребывание во власти. Именно поэтому невозможно создание единой армии этих анклавов. Плотницкий хочет контролировать свои военные группы, а Захарченко — свои, именно для этого он воевал с "Троей", — отметил эксперт.

Ранее Орешкин заявил, что Кремль, скорее всего, хочет объединить квази-республики ДНР и ЛНР в одно образование и отстранить от власти главарей Александра Захарченко и Игоря Плотницкого.