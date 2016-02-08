На Донбассе продолжается "снайперская война: карта зоны АТО

В зоне проведения АТО на Донбассе на нескольких участках фронта продолжается "снайперская война". За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих нет, 1 – был ранен в Марьинке.

Об это рассказал на брифинге спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

На Донецком направлении на Светлодарской дуге, в пригородах Горловки и вблизи Донецкого аэропорта продолжаются боевые действия низкой интенсивности. Несколько раз противник применял тяжелое вооружение – минометы и бронетехнику. Также сразу на нескольких участках фронта продолжается "снайперская война".

На Мариупольском направлении противник сосредоточил свою активность вблизи Красногоровки и Марьинки. На этих рубежах обороны активные обстрелы противника начались вчера утром и продолжались до позднего вечера. 5 раз наши позиции были обстреляны из минометов. Также по нашим военным неоднократно открывали огонь снайперы НВФ.

Несколько провокаций противника произошло вблизи Старогнатовки и Гранитного.

Также на Мариупольском направлении резко активизировались полеты вражеских БПЛА. Вчера там было зафиксировано 11 полетов беспилотников. Еще 1 БПЛА был обнаружен на Луганщине вблизи г. Счастье.

На Луганском направлении вчера было абсолютно спокойно, сказал Лысенко.

Ранее в штабе АТО отмечали, что за прошедшие сутки враг 61 раз обстрелял позиции наших воинов.