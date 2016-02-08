Луценко заявил о кризисе в коалиции: нужно отказываться от ультиматумов по премьеру Яценюку

Лидер парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко заявил, что у премьера Арсения Яценюка нет поддержки коалиции для принятия решений в Верховной Раде.

По его словам, нынешняя встреча совета коалиции показала наличие большого политического кризиса, сообщает "Украинская правда".

"По результатам сегодняшней встречи руководителей фракций с премьер-министром, к сожалению, должен засвидетельствовать, что у нас уже 100% политический кризис коалиции и правительства", — рассказал Луценко.

"У нас целый парад противоположных заявлений: с одной стороны "Народный фронт" ультимативно говорит лишь о "премьере Яценюке", с другой стороны теперь уже 3 фракции ультимативно говорят о "премьере не-Яценюке". Более того, сегодняшнее заявление Яценюка свидетельствует о том, что у потенциального премьера Яценюка нет голосов для проведения законов. Это означает полномасштабный политический кризис", — Луценко.

На вопрос, ищут ли нового премьера, Луценко отметил: "Здесь может быть много вариантов, но я бы порекомендовал коллегам отказаться от ультиматумов и решение найдется".

"Сегодня стало понятно, что у правительства Яценюка нет 226 голосов для принятия важных законов по евроинтеграции, развития стране и экономики... Что делать? Искать выход без ультиматумов, я другого выхода не вижу", — подчеркнул депутат.

На вопрос о возможном переформатировании коалиции Луценко отметил следующее:

"Как вы знаете, мы сразу говорили, что не принимаем "Оппозиционный блок" и его обломки. То есть сегодняшняя коалиция в 300 голосов является единственно возможной. Она может уменьшаться за счет одной фракции, но когда три фракции заявляют, что они не будут работать с премьером Яценюком означает, что он не сможет проводить решения. Поэтому и переформатирование коалиции — также не ответ. Пока эту позицию занимали две фракции это было возможно", — отметил он.

"Мы не боимся идти на выборы, местные выборы показали, что мы заняли в двух третях областей первое место. Нет проблемы идти на выборы, проблема для страны, которая может потерять полгода, чтобы те же политики несколько в других пропорциях собрались в этом зале ", — отметил лидер фракции БПП.

Напомним, вчера Яценюк объявил пять принципов, по которым правительственная команда готова продолжать работать.