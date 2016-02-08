"Народный фронт" — коллегам по коалиции: ответственность за работу Кабмина несут все фракции

Правительство коалиции "Европейская Украина" сформировано пятью парламентскими фракциями. Кабинет министров Украины является не персональным "правительством Арсения Яценюка", а коалиционным правительством, возглавляемым премьером Яценюком. Поэтому ответственность за работу Кабмина несут все фракции коалиции.

Об этом говорится в заявлении фракции "Народный фронт".

Этот Кабинет министров ради спасения государства от российского агрессора и реализации жизненно важных преобразований совместными усилиями сформирован фракциями Президента Порошенко, премьера Яценюка и еще тремя фракциями коалиции. Этот коалиционное правительство неоднократно доказывало, что способно консолидировать для принятия ответственных государственных решений большинство голосов в Верховной Раде — как это было во время принятия Государственного бюджета на 2016 год.

Сейчас все зависит от того, способны ли мы принимать ответственные политические решения и совместными усилиями двигаться дальше, некоторые будут пытаться перекинуть всю ответственность персонально на Арсения Яценюка. Премьер-министр и члены правительства объявили основные принципы, которые должны лечь в основу общего плана действий всей властной команды: отсутствие закулисного политического давления, ответственность, прозрачность принятия решений и распределение полномочий между ветвями власти. Фракция "Народного фронта" надеется, что и Президент, и коллеги по коалиции поддерживают эти принципы.