Специалисты ФБР помогут украинским детективам отследить денежные потоки

В феврале представители Федерального бюро расследований (ФБР) США, которые будут помогать Национальному антикоррупционному бюро Украины в отслеживании денежных потоков, прибудут в Киев.

Об этом сообщил заявил директор НАБУ Артем Сытник в эфире "Громадське ТВ".

"В феврале мы ждем представителей Федерального бюро расследований США, которые будут нам активно помогать, поскольку они имеют возможность отслеживать денежные потоки в долларах по всему миру", — сказал он.

По его словам, сотрудничество с ФБР позволит контролировать прохождение международно-правовых поручений через соответствующие органы в США, и будет способствовать расследованию этих дел в "максимально короткий срок".

"По многим делам есть такая составляющая, как связь денежных потоков с заграницей. В принципе на ход расследования, на темпы расследования влияет также то, что мы будем вынуждены обращаться по международно-правовому поручению наших партнеров за рубежом", — добавил директор НАБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ взялось за военного прокурора АТО, который прикупил элитную недвижимость в Киеве.

Фото: forumdaily.