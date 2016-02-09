"Горячий прием": у Горловки силы АТО снова дали боевикам по зубам

В течение последних суток самая большая активность боевиков и российских военных на Донбассе фиксировалась в районе Донецка и Горловки, на ряде участков между этими населенными, а также южнее Донецка и на Светлодарском выступе.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, восточнее Троицкого (село в 10 км западнее Горловки) обстрелы позиций сил АТО велись из 82-мм минометов 2Б9 "Василёк", также зафиксированы порядка 10 разрывов 120-мм мин. Также в данном районе боевики открывали огонь с нейтральной полосы из стрелкового вооружения и РПГ.

В районе Зайцево (поселок, примыкающий к Горловке с севера) противник применил пулемёты со стороны Гольмовского, также было обстреляно Новгородское (с позиций юго-восточнее этого поселка). В последнем случае наблюдалась попытка пехотной группы террористов сблизиться с позициями украинских войск, он была остановлена огнем сил АТО, при отходе боевиков из штатного вооружения прикрывал БТР-80.

Напомним, дням ранее горловские "орки" крыли Зайцево и Майорск из минометов и крупнокалиберных пулеметов.