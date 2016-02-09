Боевики немного притихли, но применяют тяжелое вооружение: карта зоны АТО

В зоне проведения АТО на Донбассе по всей линии соприкосновения продолжаются боевые действия низкой интенсивности. За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.

Об этом на брифинге сказал спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

На Луганском направлении противник нарушил режим тишины возле с. Троицкое, что на границе Донецкой и Луганской областей. Там состоялся кратковременный обстрел из 120-мм миномета.

На Донецком направлении здесь обстановка неизменна. Продолжаются боевые действия низкой интенсивности по всей линии соприкосновения. Противник эпизодически применяет тяжелое вооружение: минометы и бронетехнику.

На Мариупольском направлении противник нарушал режим тишины в Красногоровке, Марьинке и Гнутово. При этом на этих оборонительных рубежах противник применял 82-мм минометы, стрелковое оружие и РПГ. В Марьинке по украинским военным на протяжении длительного времени стрелял вражеский снайпер.

Незначительная провокация НВФ состоялась в Широкино.

Ранее в штабе АТО отмечали, что за минувшие сутки террористы 45 раз открывали огонь по нашим опорным пунктам, используя при этом широкий спектр вооружения.