Украденный украинский корабль РФ планирует использовать в сирийской операции

Захваченный в период аннексии Крыма большой десантный корабль (БДК) "Константин Ольшанский" Военно-морских сил Украины ЧФ России готовит к боевому использованию.

Как сообщили источники в Генштабе ВС Украины, еще в прошлом году корабль покрасили в цвета ВМФ РФ, передает "Думская".

Сейчас корабль активно ремонтируют, восстанавливая, в том числе, два дизельных двигателя, один из которых не работал еще до оккупации Крыма, а второй повредил экипаж. Сформирована новая команда.

"Очевидно, у ВМФ агрессора не хватает боевых кораблей для доставки грузов, военнослужащих и другого оборудования в Сирию, — говорит наш собеседник. — Вместе с тем, по международным нормам, корабль остается в собственности Украины, поэтому проход его через черноморские проливы будет сопряжен с известными проблемами. Впрочем, россияне могут замаскировать "Ольшанский" под любой другой свой БДК. Для этого достаточно нанести на борт другой номер и поменять табличку с названием".

Существует и другой сценарий, куда более неприятный для нас, по которому "Константина Ольшанского" используют только в Черном море. Например, для осуществления десантной операции на украинском побережье.

Большой десантный корабль проекта 775 "Константин Ольшанский" был одной из самых современных боевых единиц ВМСУ. Он был заложен и построен в 1985 году в польском Гданьске.

Корабль предназначен для десантирования морской пехоты, танков и другой боевой техники на неподготовленные приморские плацдармы. Длина БДК - 112, 59 метров, водоизмещение — примерно 4 тысячи тонн. Он может высаживаться на побережье до батальона морской пехоты с десятком плавающих танков и БТР. Высадка десанта осуществляется при помощи носового десантного устройства, состоящего из носовых ворот и аппарели.

Для поддержки десанта "Ольшанский" вооружен двумя пусковыми установками залпового огня МС-73 "Гроза", способными вести огонь с интервалом 0,5 секунды на дальность 21 км, и двумя 57-мм орудиями АК-725 с дистанционным наведением.

"Ольшанский" не раз использовался в гуманитарных операциях по эвакуации беженцев из зон боевых действий и межэтнических конфликтов. В 1993-94 годах он вывез около 4000 беженцев из зоны грузино-абхазского конфликта, а в 2011 году эвакуировал украинцев из Ливии.

Напомним, ранее российский экономист заявил о том, что ЧФ РФ в Крыму является бессмысленной базой, "игрушкой в тазу воды".

Фото: "Думская".