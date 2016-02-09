Военный эксперт рассказал, как войной в Сирии Россия стремится уничтожить Украину

Россия так упорно вмешивается в гражданскую войну в Сирии, чтобы отвлечь Запад о своей агрессии против Украины на Донбассе и в Крыму.

Об этом военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий рассказал на чате в "Главреде".

"На мой взгляд, кампания России в Сирии преследует вполне очевидные вещи: прежде всего, заставить Европу поддержать РФ в ее стремлении уничтожить Украину как независимое государство в тех границах, в которых оно существовало", — считает эксперт.

"Что касается экономических последствий (за очередную военную авантюру РФ в Сирии — Ред.), то, на мой взгляд, когда ты являешься обладателем 40 млрд долларов в различных состояниях, большинство которых "охраняется" также и в Европе и США, то ты совершенно не заботишься о людях, которых ты обрекаешь на нищету и смерть. На мой взгляд, основной шаг в отношении экономических санкций Европа и США еще не сделали, и мировое сообщество должно требовать этих действий", — подчеркнул Козий.

Next time someone wonders why refugees are risking everything to come to Europe, show them this Опубліковано The Independent 3 лютого 2016 р.

Комментируя вопрос, отреагирует ли НАТО в случае агрессии России против соседней с Сирией Турции, военный эксперт заметил, что Альянс уже реагирует в рамках международного законодательства на бросаемые Москвой вызовы Анкаре.

"В Турции находится один из штабов НАТО, — напомнил Козий. — Альянс проводит постоянные консультации, анализ событий не только вдоль границы с Турцией, но и на прилегающих территориях, прежде всего ситуацию, связанную с Сирией и террористическими группировками".

"Оправданно ли сегодня начало активных боевых действий с какой-либо стороны? На мой взгляд, это безумие и безответственность. Вместе с тем, мы не можем сказать, что активные действия не происходят. Скорее всего, то, что называется "гибридной войной" уже идет, и, к сожалению, она имеет все признаки войны", — резюмировал эксперт Института евроатлантического сотрудничества.

Напомним, ранее Козий рассказал, что российские спецслужбы никогда не уйдут с Донбасса.