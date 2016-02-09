Военный эксперт о Донбассе: России не нужна эта "опухоль", а с Крымом все значительно сложнее

Донбасс в том виде, в котором он существует сейчас, Российской Федерации не требуется. И Россия будет делать все возможное, чтобы эту "опухоль" интегрировать в украинское общество.

Об этом военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий рассказал на чате в "Главреде".

"Вопрос возвращения Крыма значительно сложнее. В первую очередь, оно требует серьезной упорной работы дипломатов и военных в направлении создания международного мнения об аннексии Крыма, а также реформирования и усиления сектора безопасности и обороны по всем имеющимся стандартам", — говорит военный эксперт.

"К сожалению, 25 лет мы, не понимая, пренебрегали этим вопросом, а иногда откровенно разрушали то, что должно нас защищать", — подчеркнул эксперт Института евроатлантического сотрудничества.

Отвечая на вопрос, существуют ли в арсенале Евросоюза или США такие средства, которые способны заставить Россию прекратить войну на Донбассе быстро и окончательно и вернуть Крым эксперт заметил, что "средства есть".

"И сегодня они находятся не в военной плоскости. Потому что в военной плоскости делается все то, что на современном этапе можно сделать. Вместе с тем, должен быть осуществлен более решительный шаг в экономических и политических санкциях. Также в этой борьбе (между Украиной и РФ) Россия влияет на мировое общественное мнение через своих агентов как в Европе, так и в США", — резюмировал эксперт Института евроатлантического сотрудничества.

Напомним, ранее Козий рассказал, что российские спецслужбы никогда не уйдут с Донбасса.

Напомним, 10 февраля на "Главреде" состоится чат с историком, главой Украинского института национальной памяти Владимиром Вятровичем. Узнать, почему Украина потеряла Крым и Донбасс, или получить ответ на другой интересующий вас вопрос, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы можете присылать уже сейчас, а также непосредственно во время чата.