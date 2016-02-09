В разведке США предупредили: в 2016 году Россия продолжит давление на Украину

В 2016 году Россия продолжит оказывать давление на Украину, заявил директор Национальной разведки США Джеймс Клеппер.

Об этом идет речь в сообщении Радио "Свобода".

Клеппер заявил, что, несмотря на уменьшение вооруженных столкновений между украинскими военными и террористами на Донбассе, которых поддерживает Россия, Кремль будет продолжать "долгосрочное влияние на Киев" и будет срывать "попытки Украины интегрироваться в западные институты".

"События в Украине побуждают Москву к усилению ее присутствия в регионе для предотвращения смены режимов в бывших советских республиках и для ускорения перехода к многополярному миру, в котором Россия является бесспорным гегемоном в Евразии", – подчеркнул Клеппер.

По словам руководителя американской разведки, в 2016 году Россия усилит давление на своих соседей, чтобы заставить их присоединиться к Евразийскому экономическому союзу под руководством Москвы, в который входят Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за агрессии РФ в Украине НАТО укрепит свои восточные границы.