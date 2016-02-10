Эксперт объяснил, почему Яценюка могут не пустить за границу

Премьер-министру Украины Арсению Яценюку могут запретить выезд за границу, поскольку Кабмин не исполняет решение суда о пересмотре прожиточного минимума и состава потребительской корзины.

Об этом рассказал правозащитник Станислав Батрин, пишут Вести.

"Мы подали в Окружной административный суд иск к Кабмину и выиграли дело. Потом правительство подавало апелляцию в Киевский апелляционный суд, но суд встал на нашу сторону. А также Высший админсуд отказал Кабмину в кассации. Однако Кабмин не исполняет решение суда. Поэтому мы сейчас отправили запрос в Госисполнительную службу, которая по закону уже дважды должна была оштрафовать правительство за неисполнение решения. Посмотрим, что нам ответят.

Сумма штрафа составляет 40—60 необлагаемых минимумов. За этим уже наступает ответственность премьера, ему могут запретить выезд за границу, например", — говорит Батрин.

Как известно, сейчас прожиточный минимум украинцев составляет 1330 грн. В последний раз состав потребительской корзины пересматривался в 2000 году.

На правительство премьера Арсения Яценюка подали иск в суд с требованием провести "ревизию" составляющих прожиточного минимума и установить его на достаточном уровне в соответствии с законом.