У Лаврова поддержку российскими офицерами боевиков на Донбассе считают "общением"

Поддержку боевиков на Донбассе российскими офицерами, которые входят в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК), в Министерстве иностранных дел РФ считают "общением".

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает УНИАН.

"Не стоит придумывать, что общение с ними (пророссийскими боевиками на Донбассе — ред.) есть поддержка боевиков. Именно эта логика является тупиковой в реализации имплементации Минских договорённостей, поскольку нельзя, со слов Киева, договариваться с террористами, нельзя с ними садиться за один стол", — сказала Захарова.

Она также решила, что боевиков на Донбассе никто в мире не называет террористами.

Напомним, ранее в СБУ заявили, что РФ проводит боевое слаживание российских войск на границе и "войск ЛНР".