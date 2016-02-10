Суд разрешил специалистам Института Амосова обследовать Корбана в изоляторе СБУ

10 февраля 2016, 17:16

Суд отказался дать разрешение на лечение Корбана в государственном стационарном профильном медицинском учреждении

Геннадий Корбан

Печерский райсуд Киева частично удовлетворил жалобу защитников лидера партии "УКРОП" Геннадия Корбана, разрешив специалистам из Института имени Амосова обследовать его в условиях следственного изолятора СБУ.

Судья Печерского райсуда отказал в полном удовлетворении заявления адвоката Корбана Игоря Барсученко о признании судом применения насилия в отношении Корбана, которое заключалось в непредоставлении ему медицинской помощи в следственном изоляторе СБУ, сообщает УНИАН.

Суд отказался дать разрешение на лечение Корбана в государственном стационарном профильном медицинском учреждении, однако обязал Службу безопасности Украины и Генеральную прокуратуру обеспечить условия для оказания медицинской помощи Корбану в условиях следственного изолятора СБУ.

В частности, в постановлении сказано: "Суд считает необходимым обязать органы досудебного расследования, Генеральную прокуратуру Украины, а также СБУ обеспечить проведение медицинского обследования подозреваемого Корбана для надлежащего лечения при наличии для этого оснований с привлечением специалистов Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова, специалистов в области кардиологии в условиях следственного изолятора СБУ... В удовлетворении других требований заявления отказать. Постановление обжалованию не подлежит".

Как сообщалось, адвокаты обратились в Печерский суд с заявлением об освобождении Корбана из-под стражи ввиду неудовлетворительного состояния его здоровья.

Корбан был задержан 31 октября 2015 года в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

Печерский райсуд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана на два месяца - по 31 декабря 2015 года.

В то же время 28 декабря судья Днепровского райсуда столицы Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии Корбана под стражу сроком на 60 суток. При этом судья не учел аргументов защитников о том, что Корбану 25 декабря в Институте имени Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен находиться в медицинском учреждении под наблюдением врачей.

Адвокаты подали апелляцию на решение Днепровского райсуда столицы о взятии Корбана под стражу. Апелляционный суд Киева начал рассмотрение апелляции 5 января.

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