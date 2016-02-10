Пайетт — Яценюку: "Мы горды поддерживать тех, кто предан делу строительства новой Украины"

"Я предпочитаю видеть документальный фильм, нежели постоянный политический триллер Украины: будет правительство, не будет правительства. Я хочу пожелать на 2016 год переход скорее на документальный жанр в творчестве Украины", — сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Роман Ващук 10 февраля на заседании совместной коллегии Министерства внутренних дел и Министерства юстиции "От новой полиции к новой юстиции и безопасности граждан", где были представлены будущие реформы в ведомствах.

Посол отметил, что канадские тренеры после сотрудничества с новой украинской полицией отмечают большой потенциал молодых полицейских: "Это большой потенциал, который может быть продлен и реализован дальнейшей последовательной работой".

Ващук уверил в дальнейшей поддержке правительственных реформ со стороны Канады.

Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Джефри Пайет также заверил, что Соединенные Штаты всегда будут поддерживать Украину, пока правительство, Рада и президент и дальше будут идти сложным путем реформ.

Пайет подчеркнул, что он гордится тем, что США присоединились к помощи в создании Национальной полиции Украины, в частности, выделив более 20 млн долларов на поддержку формирования патрульной полиции: "Мои коллеги говорят, что это едва ли не лучше всего потраченные Штатами деньги на зарубежную поддержку — в смысле практического результата и влияния на жизнь граждан".

Посол отметил, что в поддержку Нацполиции и Национальной гвардии и Пограничной службы США планируют выделить еще дополнительно 25 млн долларов, а также продолжать сотрудничество с Министерством юстиции.

Пайет обратился к главе правительства Арсению Яценюку: "Мы горды поддерживать тех, кто предан делу строительства новой Украины".

В заседании также приняли участие чрезвычайные и полномочные послы стран-участниц "Большой семерки", членов Европейского Союза и глава миссии Европейского Союза в Украине Кястутис Ланчинскас.