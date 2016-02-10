Суд оставил Корбана под стражей, но сократил срок содержания в СИЗО

Апелляционный суд Киева оставил лидера партии "Украинское объединение патриотов – УКРОП" Геннадия Корбана под стражей.

При этом суд только на два дня сократил ему срок содержания в следственном изоляторе — с 25 февраля на 23 февраля, передает УНИАН.

В сообщении отмечается, что резолютивную часть постановления огласил председательствующий коллегии Апелляционного суда Киева Денис Масенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Печерский райсуд Киева частично удовлетворил жалобу защитников Корбана, разрешив специалистам из Института имени Амосова обследовать его в условиях следственного изолятора СБУ.