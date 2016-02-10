В Британии согласились усилить давление на Россию для выполнения Минских соглашений

В вопросах национальной безопасности Украина и Великобритания договорились активизировать двустороннее сотрудничество.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра МИД Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин по результатам встречи с советником Премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Марком Лайллом Грантом 10 февраля 2016 года в Лондоне, сообщает департамент политики и коммуникаций МИД.

"Я приветствую готовность британской стороны принять участие в международных инициативах, направленных на усиление давления на Россию с целью выполнения ею обязательств по Минским договоренностям и деоккупации Крымского полуострова", — отметил министр.

Климкин во время разговора с Грантом также подчеркнул важность сохранения санкций против России до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины.

Министр поблагодарил за помощь Великобританию в защите территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за поддержку демократических реформ в нашем государстве.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай присоединился к санкциям против России.