В штабе назвали самые горячие точки на Донбассе: враг 50 раз бил по позициям наших воинов

Боевики пророссийских НЗФ продолжают нарушать условия перемирия в зоне проведения АТО на Донбассе. За минувшие сутки они 50 раз открывали огонь по позициям сил АТО.

Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО на своей странице в Facebook.

По данным военных, наиболее напряженная ситуация сохранялась в пригородах Донецка и Горловки.

Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по нашим позициям в Песках, Опытном, Авдеевке и на шахте Бутовка.

Семь раз противных из стрелкового оружия и гранатометов обстреливал Марьинку.

В районе Горловки оккупанты применили минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Наши опорные пункты в Троицком и Новгородском были обстреляны из гранатометов различных систем, а по украинским укреплениях в Майорске и Зайцево оккупанты открывали огонь из минометов калибра 82 и 120 мм.

Также минометному обстрелу подверглись позиции сил АТО в Красногоровке.

Гранатометы и стрелковое оружие пророссийские боевики применили по нашим опорным пунктам у Кодемы, Старогнатовки и Новогригорьевки.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты широко применяют пулеметы и гранатометы различных систем. Силы АТО вынуждены открывать ответный огонь.

Військове телебачення України