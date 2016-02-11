Эксперт рассказал, каким будет новый этап войны России в Украине

Украина, наблюдая за действиями российской авиации в Сирии, должна усилить свою систему противовоздушной обороны и готовить армию к войне за небо.

Об этом рассказал эксперт Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов в комментарии "Обозревателю".

"Украине нужно внимательно смотреть на действия российской авиации в Сирии. Генштаб должен готовить наши вооруженные силы к новому типу конфликта — войне за небо", — заявил Данилов.

По его мнению, российская авиация своими бомбежками в Сирии умышленно создает кризис с беженцами, чтобы сделать Евросоюз более сговорчивым по всем вопросам.

"На прошлой неделе к турецкой границе подтянулись почти 70 000 новых беженцев. К северу от Алеппо есть населенные пункты, они раньше меньше страдали от бомбежек и давно были под контролем оппозиции. Сейчас они в эпицентре боевых действий. Беженцы преимущественно оттуда", — говорит эксперт.

Он также уверен, что Сирия и Украина — два театра боевых действий России против Запада.

"Вопрос беженцев связан с Украиной. Думаю, что Москва провоцирует новую волну беженцев, кулуарно выставляет ультиматум по Украине. В этом можно не сомневаться. Но получится ли у них связать эти две проблемы — другое дело", — подчеркнул Данилов.

Напомним, российский военный аналитик Павел Фельгенгауэр считает, что президент РФ Владимир Путин начал подготовку к большой войне в Турции.

фото: vsesovetnik.ru