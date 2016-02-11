Историк объяснил, почему Путина часто сравнивают с Гитлером

Владимира Путина часто сравнивают Адольфом Гитлером, потому что и президент РФ, и нацистский вождь — оба представляют угрозу всему миру.

Об этом директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович рассказал на чате в "Главреде".

"Сравнение — один из хороших способов исторического познания, и его следует использовать также для понимания современности. Если говорить конкретно о Путине и Гитлере, то параллелей более чем достаточно. Оба — тоталитарные вожди, разрушают существующую международную правовую систему, грозят миру войной, апеллируя к "восстановлению исторической справедливости" в отношении своего народа", — рассказал историк.

Комментируя вопрос, способны ли россияне заменить Путина на более достойного лидера, Вятрович заявил уверенность, что "обычной замены Путина на другого руководителя недостаточно для изменений в этом государстве".

"К сожалению, не Путин формирует общественные настроения, а скорее наоборот, Путин — продукт представления россиян о будущем своей страны. Россия нуждается деимпериализации сознания населения, в противном случае у нее нет будущего, потому что империя — это государственный проект XIX века, который невозможно реализовать в XXI веке, несмотря на колоссальный ресурс", — подчеркул эксперт.

Напомним, эксперт по международной политике Тарас Чорновил рассказал на чате в "Главреде", что руководство России продолжает жить имперскими амбициями, не осознавая бесперспективность и пагубность такой политики.