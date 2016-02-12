Боевики ждут танковой атаки сил АТО у Донецка: меняют советские ПТРК на российские "Корнеты"

Не прекращая обстрелы позиций сил АТО, боевики и российские военные на Донбассе ведут постоянную разведку боевых порядков украинских войск в тактическом звене, в том числе с использованием БПЛА и средств радиотехнической разведки.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в течение суток боевики вели обстрелы позиций украинских войск в районе Песок, Опытного, южных окраин Авдеевки — огонь вёлся со стороны донецкого аэропорта, Спартака (северной и западной частей), Ясиноватской развязки, посёлков Весёлое, Жабуньки, Вторая площадка.

При этом террористы использовали, помимо автоматического стрелкового вооружения, станковые гранатомёты типа АГС-17 и СПГ-9, в районе Песок дважды фиксировалось использование противником 82-мм минометов, и один раз — 120-мм миномётов.

В "противотанковых подразделениях" террористов, которые дислоцируются напротив Марьинки, идет замена противотанковых ракетных комплексов "Фагот" (с управлением по проводам, дальность стрельбы до 2 500 м) на более современные российские ПТРК "Корнет" (с управлением по лазерному лучу с системой сопровождения цели, дальность до 5 500 м), добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, за вчерашние сутки боевики 50 раз обстреляли позиции сил АТО.

фото: armyblog.ru