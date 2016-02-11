Военный эксперт рассказал, что будет с Украиной, если Путина вдруг не станет

11 февраля 2016, 13:42

По словам эксперта, даже если, по каким-то причинам, Путина не станет, для Украины ситуация существенным образом не изменится.

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин пока не достиг своих целей в отношении Украины, и поэтому конфликт на Донбассе в 2016 году не закончится.

Такое мнение высказал военный эксперт, директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский в комментарии "Обозревателю".

"Конфликт зашел слишком глубоко. Если брать российское общество, то там уже психика стадная, а если говорить о государственном уровне, то ясно, что Владимир Путин своих целей еще не достиг.

Пока он их не достигнет, прекращения конфликта не будет. Поскольку одной из его целей является установка контроля над Украиной, а по факту, лишение ее суверенитета, то не о каком прекращение конфликта пока речь не идет", — отметил военный эксперт.

По его словам, даже если, по каким-то причинам, Путина не станет, для Украины ситуация существенным образом не изменится.  

"Даже если там и Путина не будет, то его последователи вряд ли изменят существующую политику. Они просто этого не допустят", — сказал Сунгуровский.

По мнению военного эксперта, в сложившейся ситуации у Украины нет другого выхода, кроме как оборонятся, ведь учения, которые проводит Россия, а также так называемые самопровозглашенные республики, говорят лишь об одном: они сосредотачивают свои силы. 

"То, что сейчас творит Россия, учения, которое они устроили, одновременное приведение в боевую готовность корпусов и сил в ЛНР и ДНР — это все говорит о том, что это совместные учения. Это говорит, что запланирована новая эскалация конфликта.

Дело в том, что в этом году в сентябре в России выборы. На выборы существующий режим должен пойти хоть с какими-то победами. Давайте не забывать, что на август запланированы масштабные учения "Кавказ – 2016", именно вблизи Украины. Грузия уже показала, чем заканчиваются такие учения. И 2014 год ясно показал, для чего это все делается, — под видом учений сосредотачиваются силы", — подытожил эксперт.

Напомним, российский бизнесмен Слава Рабинович заявил, что Украина должна сделать все от себя зависящее для того, чтобы режим Путина пал, потому что лишь в этом случае она сможет восстановить отношения с РФ, а также вернуть себе Крым.

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Донбасс ДНР Путин Украина война ЛНР Сунгуровский
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