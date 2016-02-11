Яценюк предложил Раде принять закон о невмешательстве политиков в работу Кабмина

Парламент должен утвердить на законодательном уровне принципы работы правительства и невмешательства политиков в работу Кабмина.

Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк передает УНИАН.

"Мы обращаемся в парламент с тем, чтобы планы политического невмешательства стало частью национального законодательства. Чтобы парламент одобрил базовые цели и принципы формирования политики. Это наша позиция как правительства. И мы готовы работать тогда, когда все участники политического процесса разделяют эти принципы", — сказал Яценюк.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин принял программу действий на 2016-й год, а Яценюк назвал приоритеты работы.